Accident impliquant Pierre Palmade : ce que l'on sait de l'impact des drogues sur la conduite

Le cannabis, quant à lui, est le plus souvent consommé pour procurer une sensation de détente, de relaxation. Corollaire direct, il "entraîne une somnolence, ralentit la coordination des mouvements, allonge le temps de réaction et diminue les facultés visuelles et auditives". Le temps de réaction, essentiel pour parvenir à réagir à temps dans une situation dangereuse, est rallongé.

Une dernière grande catégorie de drogues, aux effets hallucinogènes, multiplie aussi les dangers. Le LSD, la mescaline ou les psilocybes (souvent appelés "champions hallucinogènes") altèrent non seulement l'attention, mais troublent aussi la perception de l'environnement. Il devient dès lors plus délicat de prendre conscience de la dangerosité potentielle d'une situation. La modification du champ visuel est commune à une majorité de drogues, avec un impact tout particulier sur la vision latérale. Un danger venant de l'extérieur de la chaussée (animal, piéton qui s'avance sur la voie) devient ainsi beaucoup plus difficile à percevoir et donc à éviter.