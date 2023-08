Accident sur une structure gonflable dans le Var : le drame aurait-il pu être évité ?

Dimanche après-midi à 15 heures, le vent ne souffle qu'à 56 km/h, mais une violente bourrasque emporte une structure d'une tonne, cinquante mètres plus loin. Sur l'attraction de ce parc située à Sainte-Maximin-sur-Baume (Var), un père de 35 ans et sa fille de trois ans et demi sont projetés dans les airs à une dizaine de hauts selon les témoins. Ils retombent violemment sur le sol.

Cynthia n'arrive pas à oublier la scène. "On était dans le jardin avec mes quatre amis. On a vu la structure s'envoler au-dessus des arbres. On est tout de suite sorti avec mes amis pour porter secours, parce qu'il n'y avait pas encore les pompiers. Ils sont arrivés cinq minutes après", raconte-t-elle.