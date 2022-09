Huit morts dans des accidents de chasse en France en 2021-2022

"Malgré une légère augmentation des accidents cette saison, la tendance d'une baisse générale observée depuis 20 ans se confirme et, pour la deuxième année consécutive, le nombre d'accidents de chasse est inférieur à 100", a-t-il ainsi été annoncé dans un communiqué. En 2020/21, 80 accidents dont 7 mortels avaient été recensés, le plus faible bilan depuis 20 ans. De 2001 à 2010, le nombre d'accidents avait oscillé entre 146 et 203 par saison, dont 15 à 31 mortels.

Pour autant, ce bilan pourrait encore s'améliorer. En effet, selon l'OFB, les principales causes recensées pour expliquer ces accidents sont le "non-respect des règles élémentaires de sécurité" notamment en battue au grand gibier, mais aussi le non-respect de l'angle de tir ou une mauvaise manipulation des armes ou des tirs en direction des routes, des habitations ou des chemins de randonnée.