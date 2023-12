Accidents domestiques : comment protéger votre chat ?

Dans nos habitations modernes, de nombreux dangers guettent nos animaux de compagnie. Curieux et joueur, le chat y est particulièrement exposé. En restant vigilant, on peut éviter les accidents domestiques à notre compagnon à quatre pattes.

Bien que réputé prudent et méfiant, le chat domestique est attiré par les plantes vertes, un câble électrique à grignoter, un produit ménager, un médicament et bien d'autres éléments dangereux ! On fait le point sur les principaux risques présents dans nos maisons et appartements pour vous aider à protéger votre chat.

Quels sont les risques d'intoxication alimentaire pour le chat ?

Outre les nombreux aliments humains toxiques ou indigestes pour les chats, ces derniers peuvent s'intoxiquer avec des éléments très banals. En tête de liste, les médicaments ! Sous forme de gélules ou de cachets, ils sont colorés et roulent facilement, si bien que l'animal les prend pour un jeu ou une croquette. Un simple comprimé de paracétamol suffit à intoxiquer gravement l'animal, alors soyez prudent, rangez soigneusement vos médicaments dans l'armoire à pharmacie !

Méfiez-vous aussi des produits ménagers sous forme liquide ou en dosettes. Ne sachant pas lire les étiquettes, votre chat peut jouer, percer un flacon ou mordiller un sachet et s'intoxiquer avec son contenu. En hiver, l'antigel est aussi un danger important pour nos animaux de compagnie. Très toxique, le produit peut être ingéré par inadvertance et il suffit de quelques gouttes pour provoquer de graves problèmes digestifs.

Enfin, les plantes d'intérieur constituent un danger redoutable. Bien que carnivore, le chat a parfois besoin d'ingérer des fibres végétales pour se purger. S'il n'a pas accès à l'extérieur et aux plantes sauvages comestibles, il risque de goûter vos plantes d'ornement à l'intérieur. Certaines sont particulièrement toxiques pour les animaux : ficus, crotons, yucca, aloé vera…

Dans tous les cas, une consultation vétérinaire d'urgence s'impose, avec, si possible, des informations sur le poison ingéré afin d'aider le professionnel à sélectionner le traitement adapté.

L'électrocution et les brûlures : des dangers domestiques courants chez le chat

Lors de l'éducation du chat, vous lui apprenez à ne pas jouer avec les nombreux câbles électriques qui parcourent votre habitat. La période d'apprentissage doit être particulièrement vigilante, mais il est inutile de tenter le diable ensuite. En effet, le félin trouve les câbles très amusants, comme une simulation de chasse contre un redoutable serpent. Si aucun venin n'est à craindre, il risque en revanche de s'électrocuter en mordillant et en dénudant un fil branché sur secteur. En période de fêtes, pensez notamment aux guirlandes électriques de Noël, très attirantes pour les félins !

Par ailleurs, si votre chat a l'habitude de grimper sur le plan de travail de cuisine, il faut l'empêcher d'accéder aux plaques de cuisson, car une brûlure est vite arrivée. On veille aussi à ne pas laisser dépasser les manches de casseroles et poêles sur le feu.

Les risques de chute du chat : un danger domestique à connaître

On dit qu'un chat retombe toujours sur ses pattes et il n'est pas rare d'entendre des histoires de félins qui ont survécu sans encombres à des chutes de plusieurs étages. Le félin poursuit un oiseau et, en sautant le garde-corps, oublie qu'il n'a pas d'ailes, lui… Toutefois, mieux vaut ne pas prendre le risque : ne laissez pas votre chat sans surveillance sur le balcon ou dans une pièce de l'étage avec une fenêtre ouverte.

Les fenêtres oscillo-battantes sont aussi un danger pour nos félins qui sautent sur le battant et glissent à l'extérieur sans pouvoir revenir.

Enfin, n'oubliez pas en hiver de vérifier s'il n'y a pas un chat endormi bien au chaud sur votre moteur ou vos roues de voiture avant de démarrer !