Accidents du travail : vers une baisse drastique des indemnisations ?

Dans l'article 39 en question, disponible en ligne, on découvre effectivement que, désormais, "en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'employeur ne sera pas seul à supporter la charge financière d'un préjudice fonctionnel déjà en partie couvert par la rente ATMP".

Pour tout comprendre, il faut revenir sur certaines notions quelque peu complexes. La "rente ATMP" regroupe l'ensemble des prestations sociales qui permettent à une victime d'un accident de travail (AT) ou d'une maladie professionnelle (MP) de bénéficier d'une aide financière. Elle s'appuie essentiellement sur ce calcul : la multiplication du salaire de la victime par le taux d'incapacité fixé par l'organisme d'assurance maladie. Actuellement, un salarié atteint d'une ATMP a donc droit à une rente.

Le "préjudice fonctionnel" recouvre quant à lui un spectre beaucoup plus large. Il comprend l'ensemble des atteintes personnelles à une victime en dehors des seuls préjudices économiques et patrimoniaux, comme la perte de qualité de vie pour un jeune qui ne pourrait plus travailler, mais aussi les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles. Ce préjudice est "consolidé" et devient "permanent" une fois que l'état de la victime est stabilisé.