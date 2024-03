Accrocher une pince à linge sur la douche : une astuce qui va vous changer la vie

Une pince à linge en bois peut cacher de nombreuses utilisations, plus ou moins insolites. Elle peut, par exemple, nous aider dans la salle de bain, en se fixant sur la douche. On vous explique pourquoi cette astuce va changer vos habitudes et votre rituel de bain.

Une pince à linge ne sert pas exclusivement à faire sécher les vêtements fraîchement lavés. En effet, elle peut également vous permettre de créer une ambiance olfactive dans votre salle de bain, mais aussi à vous débarrasser des mauvaises odeurs. Comment ? On vous dévoile tout.

La pince à linge pour assainir la douche

En l’accrochant au pommeau de douche, la pince à linge va permettre de supprimer les mauvaises odeurs qui peuvent se dégager dans la salle de bain. Pour cela, on utilise des pinces en bois et quelques gouttes d’huile essentielle. À vous de choisir celle qui vous plaît le plus : citron, eucalyptus, menthe poivrée, lavande. On en verse quelques gouttes sur la pince, on laisse le bois absorber le parfum et on l’accroche ensuite au pommeau de douche. Ainsi, elle diffusera son doux parfum dans la pièce pour une détente maximale. Il est aussi possible d’accrocher la pince à linge sur les rideaux de douche. La vapeur activera la fragrance lorsque vous prenez votre douche, ce qui vous donnera l’impression d’être dans un hammam ou dans un spa ! Vivifiant !

La pince à linge pour décorer votre maison

Adepte du DIY ou des décorations qui ne ressemblent à aucune autre ? Vous pouvez utiliser les pinces à linge pour suspendre vos plus belles photos, mais aussi pour les poser dessus. Il suffit d’utiliser deux pinces pour faire une base et choisir la bonne photo à mettre en valeur. Pratique lorsqu’on n’a pas de cadres à disposition, mais que l’on veut ajouter un élément déco supplémentaire dans son salon ou dans sa chambre.

La pince à linge pour les bricoleurs du dimanche !

C’est une astuce qui permettra à celles et ceux qui ne sont pas doués avec un marteau de ne plus se faire mal à doigts en plantant un clou. Parce que oui, on n’est pas tous habiles avec ce type d’outils et qu’un coup de marteau sur les doigts, ce n’est jamais très agréable. Pour protéger ses mains, on utilise la pince à linge pour maintenir le clou à la place de ses doigts. Il suffit ensuite de frapper le clou qui, en plus, restera droit quand il s’enfonce. Pratique pour les maladroits.

La pince à linge pour les adeptes de la réflexologie !

En médecine traditionnelle chinoise, on considère que l’oreille reflète l’état des organes et chaque point de pression est relié à une partie du corps : les épaules, le dos, les articulations, la gorge, mais aussi la digestion. Selon les points de l’oreille, on peut stimuler les fonctions du corps ou soulager les tensions. En plaçant la pince à linge sur certains points de l’oreille, on peut donc faire de la réflexologie auriculaire. Pour soulager les épaules ou le dos, on pince le haut du lobe !