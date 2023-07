Activation à distance de téléphones "mouchards" : quelles sont les professions protégées ?

Les députés ont renforcé des "garanties" en commission avec davantage de professions "protégées" de toute captation : journalistes, médecins, notaires, huissiers, s'ajoutant aux avocats, magistrats et parlementaires.

La captation sera réservée aux affaires les "plus graves", seulement "quelques dizaines", a souligné Erwan Balanant (MoDem), le corapporteur du texte, au cours des débats. L'activation à distance d’appareils connectés est déjà utilisée par "les services de renseignements", sans l’autorisation du juge, rappelle Le Monde. Cette fois, l'approbation d'un juge sera indispensable, "quinze jours renouvelables une fois par le juge des libertés et de la détention, et deux mois renouvelables par un juge d’instruction jusqu’à une durée maximale de six mois", détaille le journal.