Adieu image floue ! Comment éviter la formation de buée sur les miroirs ?

On aime se relaxer dans le bain, mais moins la buée sur les miroirs. Cette condensation est créée par la chaleur dégagée par l'eau. On vous explique comment s'en débarrasser avec nos astuces parfois insolites.

Vous en avez marre de vous battre contre la buée sur les vitres ou de vous trouver face à une image floue dans le miroir après la douche ou le bain ? Il existe quelques astuces très simples et quelque peu déroutantes pour éliminer et prévenir le phénomène de condensation dans votre habitation et faire de la buée, un très lointain souvenir.

De l'eau, du liquide vaisselle et du vinaigre blanc

Très facile à réaliser, cette solution vous permet d'éviter la formation de buée sur les vitres et les miroirs de votre salle de bain. Pour en venir à bout, on commence par verser dans un vaporisateur de l'eau et du vinaigre blanc, à parts égales. On ajoute ensuite quelques gouttes de liquide vaisselle. On mélange et on pulvérise la surface à immuniser puis on essuie avec un chiffon microfibre. Non seulement vos vitres et vos miroirs seront propres et sans traces, mais aucune buée ne s'y formera pendant plusieurs semaines.

La mousse à raser

Cela peut paraître très surprenant pourtant, c'est très efficace. Oui, la mousse à raser ne sert pas qu'à éliminer les poils, mais aussi la buée, et ce, durant un long moment. Pour cela, on applique la crème à raser sur le miroir ou la vitre et on veille à l'étaler sur toute la surface. On attrape ensuite un chiffon propre et sec pour essuyer le produit. On rince, on sèche avec un chiffon microfibre et le tour est joué : votre surface est protégée contre la buée !

Le savon de Marseille

On aime ce produit, car il est multi-usage. Parmi ses superpouvoirs, on trouve sa capacité à lutter contre l'apparition de la buée. En effet, il va déposer une fine couche invisible et protectrice. On commence par passer le savon sur toute la surface. Puis, avec un chiffon légèrement humidifié, on vient lustrer le miroir. On essuie ensuite avec un autre chiffon sec et propre pour enlever les traces visibles de savon. La couche de protection empêchera la formation de buée pendant un mois. Si vous n'avez pas de savon de Marseille à votre disposition, pas de problème, un savon classique peut très bien faire l'affaire !

Le film anti-buée

Il s’installe aussi bien sur les miroirs, que les vitres des fenêtres, voire les rétroviseurs de la voiture et empêche la formation de buée. Il s’agit d’un film adhésif qui s’applique très facilement sur une surface vitrée. S’il stoppe la condensation, il n’empêche ni la clarté, ni la transparence de la surface ! Autre avantage : il a une durée de vie de cinq à huit mois. Pratique !