Adopter le régime BARF pour mon chien : bonne ou mauvaise idée ?

Le régime BARF prône une alimentation canine à base de viande crue. Elle doit se rapprocher de la nourriture naturelle des chiens à l'état sauvage. L'alimentation BARF a ses atouts, mais elle mérite réflexion.

Vous souhaitez proposer un régime alimentaire plus naturel à votre chien ? Avant de se lancer dans le régime BARF, il est important de peser le pour et le contre, de se faire accompagner par un vétérinaire et de respecter les besoins nutritionnels de votre animal.

Qu'est-ce que le régime BARF ?

BARF signifie en anglais "Biologically Appropriate Raw Food", qu'on peut traduire par "nourriture crue biologiquement appropriée". Le régime BARF consiste à nourrir son animal de compagnie avec des aliments proches de son régime naturel d'avant la domestication, soit des proies animales. Il se compose essentiellement de viande crue, de muscles, abats, viande sur os, mais aussi de poisson. Comme le chien n'est pas un carnivore strict, à la différence du chat, on ajoute des fruits et légumes crus en purée, de l'huile et des compléments alimentaires (vitamines, oligo-éléments…) afin de répondre à tous ses besoins nutritionnels. D'après Ian Billinghust, vétérinaire australien qui a développé le régime BARF pour chien en 1993, ce régime alimentaire est bénéfique pour votre animal de compagnie.

Quatre bonnes raisons d'adopter le régime BARF pour mon chien

Le régime BARF a des avantages indéniables sur la santé canine. En contrôlant strictement le contenu de la gamelle, vous supprimez tous les ingrédients superflus comme les excès de glucides, les conservateurs et autres additifs présents en nombre dans la nourriture industrielle. Elle se rapproche des besoins naturels de l'animal et réduit donc les risques de désordres organiques, d'apparition de cancers, de maladies chroniques (diabète, arthrose…), d'insuffisances…

La gloutonnerie qui conduit aux troubles digestifs et le surpoids sont presque impossibles avec le régime BARF. Le chien doit mâcher plus longuement sa nourriture et ronger les os. Outre une meilleure digestion, la mastication lente a des effets bénéfiques sur sa santé bucco-dentaire. Les dents étant davantage sollicitées, elles sont mieux protégées de la plaque dentaire et des maladies parodontales.

Enfin, les chiens nourris au régime BARF auraient un poil plus brillant et une meilleure santé générale.

Les limites du régime BARF pour les chiens et leurs maîtres

Adopter le régime BARF sans consulter un vétérinaire revient à jouer à l'apprenti sorcier. Vous risqueriez de faire plus de mal que de bien à votre compagnon à quatre pattes. Il vaut donc mieux être accompagné et rester précautionneux, car aucune étude à ce jour n'a réellement reconnu le BARF comme la solution miracle.

Tout d'abord, proposer des repas maison tous les jours à votre chien est chronophage et coûteux. L'animal ayant une sensibilité digestive, vous ne pourrez pas alterner le BARF et la nourriture industrielle par manque de temps ou de moyens.

C'est un engagement à long terme qu'il faudra tenir. Vous devrez veiller à lui apporter tous les apports nutritifs journaliers dont il a besoin afin de ne pas générer de carences. La complémentation alimentaire doit être rigoureuse, car un excès est tout aussi dangereux qu'une carence. De plus, certains fruits et légumes sont éminemment toxiques pour nos animaux de compagnie et sont donc à bannir absolument.

Il est aussi important de bien choisir vos morceaux de viande dans le but d'éviter les agents pathogènes. Les bactéries, comme les salmonelles par exemple, sont détruites à la cuisson ou à la congélation longue, mais restent bien vivantes sur la viande fraîche contaminée. Votre toutou pourrait vous contaminer ensuite… Quant aux os, ils ne doivent pas présenter de danger pour l'animal, être cassants ou effilés.