Adopter un chat ou chien de race rare : nos conseils pour ne pas vous tromper et éviter les arnaques

La meilleure solution d'adoption des animaux rares reste l'éleveur professionnel. Vous devrez toutefois peut-être vous rendre à l'autre bout du pays pour trouver la race souhaitée.

Encadré par la loi, l'éleveur a suivi une formation dédiée à cette profession réglementée. Il doit (normalement) prendre soin des bêtes, tant sur les premiers apprentissages que sur la santé et l'identification, et être en mesure de vous fournir son arbre généalogique, qu'il soit lofé ou non. Visitez plusieurs fois le chenil et rencontrez la mère afin de mesurer le travail de l'éleveur. Si elle est en bonne santé et sociable, c'est bon signe. Vous pourrez également vérifier les références du professionnel (numéro SIREN…) et vous assurer que les documents remis à l'adoption sont en règle : certificat vétérinaire, identification au registre de l'I-CAD par puce électronique avec certificat de cession de l'animal, document LOF ou LOOF…

N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire sur les éleveurs sérieux !