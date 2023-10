Adopter un lapin de compagnie : quelle race privilégier ?

Aujourd'hui apprécié pour sa compagnie, le Géant des Flandres vient des élevages fermiers. Il peut mesurer 80 cm et peser jusqu'à 7 kg. S'il connaît le succès auprès des grands enfants et adolescents, ses dimensions XL le rendent un peu trop imposant pour les plus petits. Intelligent et joueur, il aime être caressé et vivre dans un environnement calme à sa mesure.

Son croisement avec le lapin normand a donné le lapin bélier français. On adore ses longues oreilles tombantes et sa nature aussi curieuse qu'affectueuse. Il se plaît en intérieur, mais peut griffer s'il est agacé.

Provenant d'un autre croisement ancien, le lapin géant papillon français est aussi très grand et pèse au moins 6 kg. Très affectueux et joueur, il est aussi têtu et exclusif. En effet, il n'appréciera pas partager votre attention.