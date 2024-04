Adopter un serpent pour la première fois : voici les espèces à privilégier !

Adopter un serpent est autorisé en France, à condition de s'acquitter des démarches administratives obligatoires. Certaines races sont à privilégier pour les nocives en la matière. Les soins varient selon les races de serpents et leurs besoins particuliers.

Le serpent fait partie des nouveaux animaux de compagnie (NAC) et trouve son propriétaire parmi les amateurs de reptiles. Bien différent du chien, du chat ou du hamster en termes d'interaction et d'entretien, il séduit ceux qui veulent un compagnon qui sorte de la norme. Pour les néophytes, on privilégie néanmoins les races non venimeuses de petite taille, afin de ne pas se laisser dépasser rapidement par son nouvel animal.

Le serpent des blés : pourquoi le choisir en première adoption ?

Avec une longévité de 15 à 20 ans, le Corn Snake, ou serpent des blés, est un reptile calme qui se laisse manipuler sans agressivité, même s'il peut mordre en cas de stress intense, mais la morsure n'est pas venimeuse et reste peu douloureuse. Originaire du sud des États-Unis, le Pantherophis Guttatus est actif le jour et se nourrit de petits rongeurs morts ou congelés, principalement des souris. Ce serpent facile à vivre n'a pas de besoins particuliers, si ce n'est le respect de son temps de digestion au calme (environ trois jours). À l'âge adulte, il peut atteindre 1,20 mètre pour les mâles et 1,80 mètre pour les femelles. La race appartenant à la famille des couleuvres, les colubridés, se décline en différentes couleurs discrètes ou plus vives selon les individus.

Le serpent roi : un bon compagnon pour les débutants

Comme le serpent des blés, le serpent roi provient du sud des États-Unis et se décline en plusieurs sous-espèces dont la plus connue auprès des propriétaires de reptiles est le serpent roi de Californie (California Kingsnake). Il est aussi de nature calme et se laisse volontiers manipuler. Bien que sa morsure ne soit pas venimeuse, cette couleuvre peut mordre si elle se sent menacée ou acculée. Le Lampropeltis Getulus Californiae est un serpent diurne, habitué à la chaleur. Il a donc besoin d'un terrarium à température ambiante constante (24 à 32°C selon l'heure de la journée). Mesurant 1,20 à 1,50 mètre à l'âge adulte, il se nourrit aussi de souris et de petits rats. Le serpent roi vit environ 15 ans en captivité.

Le python royal : un serpent idéal pour les néophytes

Originaire d'Afrique subsaharienne, le python royal est un peu plus épais que ses concurrents, avec une taille maximale à l'âge adulte de 1,20 à 1,40 mètre selon le sexe. Timide et très calme de nature, il convient bien aux propriétaires débutants, car il n'est pas agressif et mord très rarement. Au contraire, il se montre plutôt craintif et apprécie la tranquillité, d'autant plus qu'il s'agit d'un animal nocturne. Il aime se cacher à l'intérieur d'une cavité aménagée dans son terrarium ou se mouvoir discrètement au milieu du décor. Doté d'une durée de vie de 15 à 30 ans, le Python regius a des besoins alimentaires plus importants à l'âge adulte et devra être nourri avec des ratons dès que les souris ne lui suffiront plus.