Adoption d'un Chartreux : que faut-il savoir sur ce chat ?

Le Chartreux arbore une épaisse fourrure gris bleuté et des yeux dorés caractéristiques. Intelligent et très doux, ce chat est idéal pour toute la famille. Il sait néanmoins se faire comprendre et obtenir ce qu'il souhaite.

Si vous voulez adopter un chat de race, le Chartreux deviendra sans aucun doute le compagnon aimant et fidèle que vous recherchez. Presque sans défaut, il a tout pour vous plaire et plus encore !

Le Chartreux : un chat facile à vivre et bon chasseur

Le Chartreux descendrait des chats d'Orient rapportés par les Croisés durant le Moyen Âge. L'origine de son nom fait encore l'objet de discussions. Certains historiens disent qu'il aurait été employé par les moines chartreux pour chasser les rats vecteurs de la grande peste noire, d'autres que l'appellation désigne sa fourrure appréciée des pelletiers au XVIIIᵉ siècle pour la confection de vêtements. Souvent confondu avec le British Shorthair qui partage sa couleur de pelage et d'yeux, le Chartreux a failli disparaître en tant que race au cours du XIXᵉ siècle.

D'après la Société Protectrice des Animaux (SPA), ce n'est qu'en 1977 que la Fédération Internationale Féline reconnaît le Chartreux comme standard de race. Mais quelle que soit l'histoire des origines retenue pour ce chat, elle souligne sa beauté et son instinct de chasseur redoutable. Il est donc autant apprécié comme chat de salon en appartement qu'à la campagne comme auxiliaire de ferme. Doté d'un caractère très doux et patient, il s'adapte parfaitement à la vie de famille et partage volontiers son environnement avec les enfants et les autres animaux. Il est discret et indépendant, mais, lorsqu'il se prend d'affection pour un humain, c'est pour la vie ! Le Général De Gaulle a eu un Chartreux qui le suivait partout. Ce trait de caractère de "chat-chien" est très courant chez ce chat attachant et très attaché à son maître. On le retrouve aussi dans son entrain pour le jeu. N'hésitez pas à lui lancer son jouet favori pour qu'il vous le rapporte !

Les qualités et défauts du Chartreux : pourquoi c'est un quasi sans-faute ?

Compagnon très affectueux, le Chartreux aime aussi le calme dont il a besoin pour se reposer. Il doit donc avoir un espace bien à lui où s'abriter de l'agitation de la vie de famille dès qu'il le désire. Il possède une intelligence vive qui lui permet d'accéder à ce qu'il veut. Il n'est d'ailleurs pas rare que ces chats apprennent très vite à ouvrir une porte de sortie ou de placard si vous n'êtes pas là pour répondre à leurs attentes. La communication avec ses maîtres est essentiellement corporelle et se joue dans le regard, car le Chartreux miaule très peu. Cette discrétion appréciable s'ajoute à son charme naturel.

Facile à vivre au quotidien, le Chartreux est également facile à entretenir. Un brossage hebdomadaire suffit à éliminer les poils morts et à donner du brillant à sa belle robe gris bleuté. De nature robuste et peu sensible aux maladies, il affiche une longévité remarquable de 15 à 20 ans. Seule sa prédisposition à l'embonpoint est à surveiller afin de le garder en bonne santé et de profiter de sa vitalité pendant de longues années.