Adoption d'un chien : comment choisir entre un mâle ou une femelle ?

Le chien mâle est un membre de la famille très investi. Affectueux, il est sans cesse demandeur d'attention et d'interaction : jeux, caresses, promenades… Si vous n'avez pas prévu de vivre une relation fusionnelle avec votre animal de compagnie, cela peut constituer un inconvénient, car le chien mâle est si présent qu'il en devient envahissant. Attention également à ne pas vous laisser dominer et à conserver votre place de chef de meute ! Il faut une éducation solide et sans faille pour contrer son caractère têtu, d'autant plus qu'il est plus costaud que la femelle.

Au contraire, la chienne est plus calme, plus indépendante, plus obéissante. Elle se soumet aisément aux ordres et à l'éducation de son maître, sans rébellion. Toutefois, cette nature permet moins d'interaction et on peut être déçu de ne pas tout partager avec elle.