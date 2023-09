Adoption d'un chiot : comment bien choisir son éleveur et éviter les arnaques ?

Si vous souhaitez adopter un chiot de race et que celui-ci s'avère finalement être issu d'un croisement incertain, il ne pourra être lofé. Le LOF est le Livre des Origines Français. En attestant de la généalogie du chiot, il permet de certifier sa race grâce au pedigree de ses parents et des générations précédentes. Avec un chien LOF, vous êtes certain de ce que vous achetez.

Dans tous les cas, chien racé ou non, il est important de connaître ses origines afin d'éviter les maladies et autres tares héréditaires. Pouvoir rencontrer au moins la mère est donc indispensable, car sa bonne santé et sa sociabilité vous prouveront les bons soins apportés par l'éleveur.