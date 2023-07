La zone d'attente pour les étrangers de l'aéroport de Roissy infestée par les punaises de lit

La directrice de l'Anafé, Laure Palun, réclame "une modification du protocole". "S'il y a une infestation de nuisibles dans un lieu d'enfermement, il appartient à l'administration de le fermer le temps que le problème soit éradiqué", a-t-elle déclaré à l'AFP. Elle a effectué plusieurs signalements auprès du juge des libertés et saisi, entre autres, la direction centrale de la police aux frontières et le ministère de l'Intérieur, a-t-elle ajouté.

Jeudi, 66 étrangers dont 4 enfants étaient dans la zone d'attente de Roissy, selon l'Anafé. L'avocate Sonia Boundaoui, qui a rencontré le 22 juillet trois ressortissants marocains maintenus dans cette zone, raconte : ils étaient "maculés de piqûres" et "m'ont expliqué que cela faisait trois fois qu'ils changeaient de chambre, qu'ils ne dormaient plus et qu'ils avaient été contraints de dormir dans le couloir".