Affaire du "Grêlé", maison fissurée... Les 5 vidéos marquantes du JT de TF1 cette semaine

Des fissures rongent ses murs et plafonds. Et Évelyne Cochet se ronge les sangs. Cette Jurassienne habite depuis quatre ans dans une maison fissurée à cause de la sécheresse. L'inquiétude de la retraitée augmente avec l'épisode de chaleur actuel. Elle montre notamment à TF1 l'état particulièrement inquiétant de sa chambre.