Affaire "Hadès" : ce qu'il faut en retenir sur l'attribution du prénom à la naissance

Dans le cas de l'affaire "Hadès", la décision s’appuie sur quatre arguments, détaille l'avocat des parents auprès du Télégramme. "Premièrement, détaille Me Stichelbaut, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme stipule que pour que l’État signifie, concernant un prénom dans la vie privée des gens, il faut qu’il y ait des motifs graves et dans le cas d’Hadès, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de motifs graves. Deuxièmement, le tribunal a considéré qu’il y a plusieurs Hadès en France et il n’y a jamais eu de problèmes. Le troisième argument a consisté à dire que la référence à la mythologie grecque n’était pas suffisante pour dire que le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant. Dernier et quatrième argument, le tribunal a estimé que le prénom Hadès n’avait aucune connotation ridicule ou péjorative".