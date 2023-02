Sécurité routière : les contrôles d'alcoolémie en nette diminution ces dernières années ?

La diminution des contrôles liés à l'alcool peut surprendre, alors même qu'il reste "responsable de 30% de la mortalité routière", selon la direction de la Sécurité routière. Celle-ci rappelle que le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 17,8 chez les conducteurs alcoolisés.

Dans les rapports de l'Onisr, on constate non seulement une tendance à la baisse des contrôles par les forces de l'ordre, mais aussi leur très forte hétérogénéité à l'échelle du territoire. En effet, si l'on se penche sur le nombre moyen de dépistages de l'alcool par an et pour 1000 habitants par département, on constate d'incroyables écarts. Quand 406 contrôles pour 1000 habitants ont été réalisés en 2021 dans la Creuse, seuls 4 pour 1000 habitants l'ont été à Paris, 32 dans le Rhône ou 72 dans la Loire. Il apparaît bien plus probable de se faire contrôler dans les territoires ruraux : des départements comme l'Yonne, la Haute-Marne, l'Allier ou la Corrèze affichent des ratios de dépistages par rapport à leur population parmi les plus élevés de France.