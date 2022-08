Âge minimum, aptitudes requises, durée d'engagement : comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?

Il faut avoir au moins 16 ans, avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs, et au plus 60 ans. Le candidat doit avoir suivi la journée défense et citoyenneté (JDC) et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation. Il doit également remplir certains paramètres médicaux (vision, audition, psychisme etc.), conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 17 janvier 2013. Et avoir une condition physique compatible avec une activité opérationnelle, bien évidemment. Pour en savoir plus sur l'examen médical et les éventuelles contre-indications, rendez-vous sur le site pompiers.fr.