Agneau, café, saumon… Quels sont les aliments les pires pour la planète ?

Le contenu de nos assiettes n'a pas seulement un impact sur notre santé. Il joue aussi un rôle sur l'environnement. Certains aliments que l'on aime et que l'on consomme beaucoup est nocif pour notre planète. Pour préserver l'environnement, chacun peut faire un geste en commençant par modifier ses habitudes alimentaires.

Pour produire un aliment, il faut de la matière première, des ressources énergétiques et des grandes capacités de stockage. Certains aliments que nous consommons sont beaucoup plus énergivores que d'autres. Non seulement, parce qu'ils sont le fruit d'une production industrielle massive et potentiellement nocive pour les écosystèmes, mais aussi parce qu'ils traversent des kilomètres avant de se retrouver dans nos assiettes. Voici quelques aliments considérés comme les pires pour la planète.

La viande

Ce n'est pas guère une surprise, mais la viande, plus spécifiquement la viande industrielle, est nocive pour notre planète. Et parmi les viandes les plus polluantes, on retrouve le bœuf et l'agneau. La production industrielle émet des gaz à effet de serre, et leur empreinte énergétique est très importante, car la viande doit être transportée pour être commercialisée. Parfois, elle vient de très loin, c'est le cas de l'agneau qui est massivement importé depuis la Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, pour faire un steak de bœuf, il faut compter près de 1 500 litres d'eau. Enfin, l'alimentation des bêtes contribue à la déforestation. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la viande, mais de réduire sa consommation et de privilégier une viande moins polluante, produite par des petites exploitations (françaises) et si possible issue d'élevage nourrit en pâturage.

Le saumon

Tartare, sashimis, saumon fumé, bagel norvégien, poke bowl… Le saumon est partout dans nos assiettes et il se cuisine de mille et une façons. Pourtant, ce poisson gras (poisson préféré des Français) est sans doute celui qui a l'impact le plus négatif sur l'environnement. Les fermes de saumon d'élevage ont envahi la Norvège, l'Islande ou encore le Chili et c'est un désastre écologique. L'aquaculture a pour effet la destruction d’écosystèmes marins, l'usage massif aux antibiotiques, l'utilisation de produits chimiques et une surexploitation des populations sauvages de poissons pour nourrir le saumon. Lorsque l'on sait ça, on a moins envie de déguster des sushis.

Le café

Le café a un impact significatif sur l’environnement. Face à une demande toujours plus forte, les producteurs cultivent de plus en plus de café en pleine lumière, sur d'immenses parcelles, or le café pousse à l'ombre. Résultat : des forêts qui disparaissent, des sols qui s'appauvrissent, une utilisation de pesticides qui polluent les terres et une utilisation excessive d'eau. Or, il faut beaucoup d'eau pour irriguer les terrains et avec le réchauffement climatique, c'est une denrée qui manque dans certains pays producteurs.

L’eau minérale en bouteille

Près de 7 milliards de litres d'eaux minérales sont puisés tous les ans dans nos sous-sols. C'est beaucoup trop, résultat : des nappes phréatiques surexploitées et des sources qui s'assèchent de plus en plus longtemps et de plus en plus tôt, chaque année. Par ailleurs, selon l'ADEME, la consommation d'un litre d'eau en bouteille émet 400 g de CO2 contre 0,1 gramme par litre d'eau du robinet. Pour fabriquer ces bouteilles, il faut du plastique, or 20 % des plastiques dans le monde sont recyclés. Très peu donc. Ces bouteilles finissent aussi souvent dans la nature et notamment dans les mers et les océans, menaçant ainsi la biodiversité et les écosystèmes. Pour faire un geste, on privilégie l'eau du robinet et si l'eau est trop calcaire pour vous, il suffit d'investir dans des filtres.