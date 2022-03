Agression d'Yvan Colonna : le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête

Au lendemain de l'agression du militant indépendantiste corse Yvan Colonna à la prison d'Arles par un codétenu condamné pour terrorisme, le parquet national antiterroriste (Pnat) annonce ce jeudi se saisir de l'enquête.

"Les circonstances des faits et les premiers éléments d'enquête qui semblent, en l'état, exclure un différend d'ordre personnel, motivent cette saisine", explique le Pnat dans un communiqué. Le Pnat ajoute que "par ailleurs", sa compétence "résulte également de l'exécution en cours d'une peine pour une infraction terroriste pour la personne mise en cause." L'enquête, initialement ouverte par le parquet de Tarascon pour tentative d'assassinat, est requalifiée en "tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste." La garde à vue du codétenu est toujours en cours et se poursuit désormais de ce chef.