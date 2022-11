Agression sexuelle d'une mineure : le Vatican annonce une enquête contre le cardinal Ricard

Jean-Pierre Ricard, ex-évêque de Bordeaux, à la retraite depuis 2019 dans un presbytère des Alpes-de-Haute-Provence, a provoqué un nouveau séisme dans l'Église avec ses déclarations, rapportées lundi par la Conférence des évêques de France (CEF). "Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables", a écrit le cardinal, aujourd'hui âgé de 78 ans, sans donner plus de détail sur les faits dont il s'incrimine alors qu'il était en poste à Marseille.

Ce dernier a été lu ce lundi 7 novembre par le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulins-Beaufort, qui tenait un point presse sur le thème des abus sexuels et de leur gestion à la veille de la clôture de l'assemblée plénière de la CEF à Lourdes. "J'ai décidé de me mettre à la disposition de la justice tant sur le plan de la société que de celui de l'Église", a-t-il ajouté, affirmant avoir demandé "pardon" à cette victime, toujours selon ses propos rapportés.