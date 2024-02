Agriculteurs en colère : qui sont les manifestants dans les rues de Bruxelles ?

Près d'un millier de tracteurs se trouvent ce lundi dans le quartier européen de la capitale belge. C'est là que les ministres de l'Agriculture des Vingt-Sept discutent de propositions pour simplifier et assouplir la PAC. Que sait-on de ces agriculteurs qui paralysent Bruxelles ?

La colère gronde chez nos voisins. Depuis ce matin, de vives tensions ont lieu entre dans les rues de Bruxelles entre force de l'ordre qui ont fait usage de canons à eau et agriculteurs alors qu'une réunion a lieu entre les ministres de l'Agriculture des Vingt-Sept discutent de propositions pour simplifier et assouplir la PAC.

Quelques 900 tracteurs ont été comptabilisés par la police dans la capitale belge à la mi-journée. Des feux de pneus, de palette et de paille notamment ont été constatés, des barrages de police qui protègent les abords du Conseil européen ont été forcés et de nombreux jets de projectiles (pétards, oeufs, oranges..) enregistrés. Le 1er février, déjà, des engins agricoles avaient déjà envahi les rues.

TF1info vous explique qui sont les agriculteurs, belges, espagnols ou italiens notamment, mécontents, qui paralysent les abords du siège de l'Union européenne.

La Fédération des Jeunes agriculteurs

Côté belge, la Fédération des Jeunes agriculteurs (FJA) est présente depuis ce matin. "L'objectif est d'être là pour le début du Conseil européen des ministres de l'Agriculture", a déclaré ce matin à la RTBF Guillaume Van Binst, secrétaire général de la FJA.

La FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d'Agriculteurs), mouvement de jeunes belges qui "promeut une agriculture paysanne durable, c’est-à-dire une agriculture à taille humaine, rémunératrice, autonome, saine, respectueuse de l’environnement, respectant le principe de souveraineté alimentaire", est également présente. Tout comme la Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA), le principal syndicat agricole en Région wallonne créé en 2001, la Coordination européenne Via Campesina (CEVC), fédération qui rassemble des organisations paysannes nationales et régionales, ainsi que le Mouvement d'Action Paysanne (MAP), organisation paysanne indépendante.

"Nous protestons depuis des mois, ils n'arrêtent pas de tergiverser, rien ne se passe", s'agace Marieke Van de Vivere, agricultrice belge qui travaille dans l'exploitation familiale, pourfendant la "folie" réglementaire et qui foule le pavé depuis ce matin."On doit payer pour le cheval qui fait du crottin, le 'Pacte vert' nous ordonne comment gérer le crottin, où il va... c'est totalement ahurissant", soupire-t-elle.

Pour l'Italie, les drapeaux jaunes de la confédération syndicale agricole italienne, Coldiretti, ne sont pas passés inaperçus dans le cortège. Il s'agit du principal syndicat d'agriculteurs italiens.

De nombreux agriculteurs espagnols sont aussi présents. "Tellement de bureaucratie qu'on ne peut continuer à produire. Il faut une politique garantissant la rentabilité, le changement de génération (...) Et nous n'avons aucun contrôle sur les importations venant des pays tiers", dénonce Adoración Blanque, des Jeunes Agriculteurs espagnols, dans l'AFP.