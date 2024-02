AgriculteursEnColere : comment la sphère complotiste s'est emparée du mouvement sur les réseaux sociaux

La crise agricole rythme l'actualité depuis le 18 janvier. Avec le hashtag #AgriculteursEnColere comme moyen de relayer leur action. Un mot-clé récupéré par la sphère complotiste et les personnalités d'extrême droite.

L'expression s'est imposée comme moyen de relayer la mobilisation. Accompagnant les vidéos, les réactions et les revendications, le hashtag #AgriculteursEnColere s'est retrouvé dans plusieurs centaines de milliers de publications depuis le début du mouvement agricole, le 18 janvier dernier. Un mot-clé devenu symbole de la contestation, mais les agriculteurs y ont-ils réellement contribué ? TF1info revient sur la manière dont certaines sphères influentes se sont emparées de ce combat en ligne.

Un mouvement en ligne sans les agriculteurs

Dès le début du mouvement, les principaux groupes représentant la profession ont partagé leur colère sur les réseaux sociaux. Mais pas forcément avec ce hashtag. Ainsi, lorsqu'il vient s'expliquer sur le plateau du 20H, le patron de la puissante FNSEA préfère un autre mot d'ordre : "On marche sur la tête". À longueur de publications, le compte officiel de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles va reprendre l'expression #OnMarcheSurLaTete, à laquelle il ajoute parfois #AgriSousPression. La Confédération paysanne va quant à elle préférer l'utilisation des mots #revenupaysan afin d'alerter sur les conditions salariales du secteur. Enfin, le collectif qui s'identifie comme le "premier rassemblement" d'internautes agriculteurs va communiquer avec le hashtag #NosAgris.

De quoi pousser Florent Lefebvre, analyste de données, à décrire le mouvement #AgriculteursEnColere comme ne comportant que "des poussières d'agriculture". "Des agriculteurs ont effectivement utilisé le hashtag, mais toujours avec une très petite audience comparée à ceux l'ayant entretenu et propulsé en tendance", analyse-t-il sur ses réseaux sociaux.

Preuve que ce mot-clé relève plus de la récupération que de l'étincelle en ligne : tandis que la contestation s'intensifie entre le 18 et le 25 janvier, ce n'est qu'à la fin du mois que l'audience de #AgriculteursEnColere explose. Sur Facebook, le mot-clé n'est utilisé qu'à partir du 22 janvier, selon l'outil de mesure CrowdTangle, et il faut attendre le 30 janvier pour voir son utilisation connaitre un record, avec 347.000 interactions enregistrées sur la journée. Sur le réseau social X, où il a provoqué près de 1,6 million d'interactions au cours du mois, il ne gagne en popularité qu'à partir du 23 janvier. Mais alors, si les agriculteurs n'en sont pas à l'origine, qui surfe sur le mouvement ?

Utilisation du hashtag #AgriculteursEnColere depuis le 2 janvier 2024 sur X - Visibrain

Sur Facebook, une offensive très claire se dessine dès le 23 janvier dans les sphères anti-vaccin et plus largement complotistes. Parmi les publications qui performent le plus, on trouve celles d'anciennes pages de Gilets jaunes devenus des vitrines de la désinformation. Ce sont aussi des personnalités habituées des fake news qui s'en font le relais, comme le complotiste Oliv Oliv - qui a accusé l'institut Pasteur d'avoir créé le Covid-19 - ou le député Nicolas Dupont-Aignan, devenu un vecteur de la désinformation pendant l'épidémie. Objectif commun de ce groupe hétéroclite ? Surfer sur le mouvement pour faire passer leur message.

Comme nous vous l'expliquions ici, il est primordial pour la survie de ces sphères complotistes de rester à l'affût de nouveaux sujets afin de recycler leur récit. Aux yeux de ses membres, la crise agricole – comme la crise sanitaire ou la crise environnementale avant elle – se transforme en levier pour gagner en influence. Une bascule qui se retrouve dans les chiffres. Sur un échantillon de 200 comptes adeptes des discours climatosceptiques, "l'essentiel a relayé la mobilisation des agriculteurs et le hashtag #Agriculteursencolere", comme le relève à l'AFP Justin Poncet, fondateur d'Opsci, institut d'études spécialisé dans la collecte et l'analyse de données issues de conversations en ligne.

Bots russes et militants d'extrême droite

En dehors des internautes en quête de notoriété coûte que coûte, d'autres comptes utilisent la stratégie radicalement opposée. Travailler dans l'ombre, mais en nombre. Des "bots" russes ont ainsi largement alimenté les réseaux sociaux de publications qui portaient ce hashtag, créant une impression artificielle d'un mot d'ordre relayé. "Il est évident que des acteurs extérieurs ont toujours intérêt à souffler sur les braises lorsqu'elles existent", relève Justin Poncet à l'AFP. En surfant sur un sujet inflammable, les comptes pro-russes clivent un peu plus la société. Et déstabilisent les agriculteurs du continent à quelques mois des élections européennes.

De manière plus classique, les sphères d'extrême-droite se sont aussi emparées du hashtag. Et en ont fait un sujet de campagne. Sur le réseau social X, où chaque syndicat agricole est présent, aucun d'entre eux n'arrive dans les dix contenus les plus populaires au sujet de la colère agricole. À la place, on retrouve des eurosceptiques, comme le "patriote" Florian Philippot, mais aussi des groupuscules identitaires et des personnalités du mouvement nationaliste, à l'instar d'Eric Zemmour ou Marion Maréchal. Certains partagent l'image d'un tracteur rentrant dans un drapeau européen quand d'autres critiquent les réactions du gouvernement à la colère paysanne. Tous, de la droite à l'extrême droite, convoitent le vote des agriculteurs à l'approche des élections de juin prochain.

