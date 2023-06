Agriculture : 100.000 exploitations de moins en dix ans en France ?

Certains indicateurs peuvent être analysés comme des signaux d'alerte, à commencer par le vieillissement des agriculteurs. "58% des chefs d’exploitation et co-exploitants ont 50 ans ou plus, un chiffre en augmentation de 6 points depuis 2010", dévoilait le rapport du ministère en 2020. "Ces chiffres montrent un vieillissement certain de la population agricole et le besoin d’engager une politique volontariste encourageant le renouvellement des générations en agriculture."

Dans le même temps, on s'aperçoit que les tendances observées en France font écho à celles à l'œuvre dans une large part de l'Europe. Une étude rendue au printemps 2022 à la commission AGRI du Parlement européen, consacrée à "l’avenir du modèle agricole européen", expliquait que "presque toutes les régions de l'UE connaissent des changements structurels à long terme dans l'agriculture", à commencer par "une augmentation constante de la taille moyenne des exploitations et une concentration de la production sur des exploitations moins nombreuses et plus grandes". En pratique, "le nombre d'exploitations agricoles dans l'UE-27 a diminué entre 2003 et 2016, passant d'environ 15 à 10 millions (-32 %)". Seules les grandes exploitations (supérieure à 50 ha) ont vu leur nombre augmenter, de l'ordre de 7%, quand un recul très net s'observait pour les exploitations de tailles inférieures.

Les auteurs de l'étude n'envisagent pas que cette tendance s'inverse à l'avenir : "D'ici à 2040, l'UE pourrait perdre 6,4 millions d'exploitations supplémentaires, soit un nombre restant d'environ 3,9 millions d'exploitations agricoles dans l'UE, soit une baisse impressionnante de 62% par rapport aux chiffres de 2016."