Yvelines : ses voisins ne veulent pas de ses vaches dans son pré, un éleveur menacé par une lettre anonyme

Dans le courrier, les plaignants disent vivre "dans ce secteur particulier en lisière de forêt de Rambouillet" et l'avoir choisi "pour la qualité de son environnement, entre prés à foin et prés à chevaux, qui représentent une forme d'agriculture et d'élevage délicate, propre et sereine". Ils dénoncent l'installation de vaches dans ces champs qui "représenterait un retour à une ruralité lourde et déplaisante qui n'a plus sa place ici". "C'est une forme d'élevage rétrograde et cruelle, destinée à l'abattoir, qui va totalement à l'encontre de l'évolution des mœurs et des consciences vers moins de cruauté, et moins de viandes rouges dans les assiettes pour une meilleure santé humaine".