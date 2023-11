La France a-t-elle perdu près du quart de ses éleveurs bovins en dix ans ?

La France insoumise craint l'impact sur l'élevage d'un accord de libre-échange entre la France et la Nouvelle-Zélande. Selon elle, la France a perdu 24% de ses éleveurs bovins en seulement dix ans. C'est plutôt vrai, même si la taille du cheptel français n'a pas reculé dans des proportions similaires.

La France insoumise se mobilise pour les éleveurs. Le parti politique est vent debout contre un accord de libre-échange entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande, qui doit entrer en vigueur en 2024 après sa ratification par les autorités néo-zélandaises. Les membres s'émeuvent des conséquences d'un tel accord sur l'agriculture française, et sur l'élevage en particulier. Un secteur "malmené", qui a profondément évolué au cours de la dernière décennie. "Ces dix dernières années, la France a perdu 24% de ses éleveurs bovins", indique ainsi le parti de Jean-Luc Mélenchon à travers un communiqué.

57.000 élevages bovins en moins

Pour suivre les évolutions du monde agricole en France, l'Agreste constitue une source incontournable. Le service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture propose des rapports annuels détaillés sur les différentes filières agricoles, avec de nombreux chiffres à la clef. L'édition 2022 de ce document porte sur l'année 2021, les dernières données à notre disposition ont donc près de deux ans.

"Le nombre d’exploitations détenant des bovins continue de décroître", avec "plus de 147.000 unités en France métropolitaine" en 2021, détaille le rapport. Cela correspond à un recul de 3% par rapport à 2020, et de 27,8% en l'espace de dix ans. La France insoumise a donc relayé un chiffre légèrement sous-évalué, puisque plus d'un élevage bovin sur quatre a disparu au cours de la période 2011-2021 (57.000 élevages de moins).

Le recul le plus marqué en dix ans concerne les élevages de vaches laitières. - Rapport de l'Agreste

Le graphique ci-dessus illustre cette diminution progressive et montre que ce sont les élevages de vaches laitières qui ont subi la plus forte baisse. Ils sont 33,6% moins nombreux en dix ans, contre 23,6% de moins pour les élevages de vaches allaitantes.

À la lecture de ces chiffres, on pourrait s'attendre à ce que le nombre de bêtes soit, lui aussi, en forte chute, mais l'Agreste révèle que nous sommes passés entre 2011 et 2021 de 19,1 à 17,3 millions de bovins en France. Soit "seulement" 9,4% de moins. En cause ? Un "accroissement de la taille des cheptels", note l'institution, puisqu'en "2021, un élevage bovin compte 118 animaux en moyenne, contre 94 en 2011".

La France reste (de loin) le pays avec le plus de bovins

Alors que les spécialistes recommandent de diminuer la consommation de viande pour réduire notre empreinte carbone, on constate que les Français ne se détournent pas massivement du bœuf. Si un pic a été atteint au débit des années 1990 et que l'on observe une légère érosion depuis, aucune fracture majeure n'est à signaler.

C'est au début des années 1990 que les Français ont consommé le plus de viande bovine. - Rapport de l'Agreste

Malgré le recul du nombre d'éleveurs, la France demeure un pays incontournable en Europe par l'ampleur de ses filières bovines. C'est dans l'Hexagone que l'on recense les plus importants cheptels, mais également les volumes d'abattages les plus élevés. Assez loin devant l'Allemagne, qui compte pourtant quelque 15 millions d'habitants supplémentaires.

France, Allemagne et Irlande sont les trois pays qui comptent les plus grands cheptels de bovins au sein de l'UE. - Rapport de l'Agreste

À l'échelle du territoire, la France n'est pas uniforme en ce qui concerne l'élevage. L'Agreste souligne que "la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie concentrent 52% des effectifs de vaches laitières". Ces régions sont donc en première ligne lorsque le nombre d'élevages est en diminution.

L’élevage bovin allaitant, quant à lui, "reste localisé dans les régions herbagères du centre de la France". On note que quatre départements seulement (la Saône-et-Loire, l'Allier, la Creuse et le Cantal) "regroupent 19% des effectifs de vaches allaitantes", avec plus de 160.000 têtes chacun.

