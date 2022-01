L'État annonce un "plan d'urgence" de 270 millions d'euros pour venir en aide à la filière porcine

Le "plan" de l'exécutif compte un premier volet qui doit être "versé dans les prochaines semaines" : une "aide d'urgence de 75 millions d'euros" pour les éleveurs à court de trésorerie. "Je pense aux jeunes agriculteurs qui parfois ont des endettements significatifs", a précisé le ministre. Ce versement interviendra "dans les deux ou trois semaines à venir, aux producteurs les plus fragiles, selon les critères définis par la profession", a-t-il indiqué dans les colonnes de Ouest-France.

Un second volet plus significatif, de 175 millions, devrait intervenir dans un second temps, une fois obtenu l'aval de l'Union européenne. L'objectif est que cette aide "puisse arriver dans les cours de ferme dès le courant du mois d'avril, au plus tard début mai", a précisé le ministre. Enfin, les producteurs bénéficieront d'exonérations de charges à hauteur de 20 millions d'euros.

Auprès de Ouest-France, Julien Denormandie a également annoncé que les prêts garantis par l'État seraient ouverts aux éleveurs porcins, et que le gouvernement aller "porter des mesures pour faire baisser la surproduction en Europe", due à "une baisse des exportations vers la Chine" et qui entraîne selon lui la chute des cours. "Enfin, l’État va s’engager, auprès de la filière, à la promotion de la production de porc français ; nous viendrons abonder cette promotion", a-t-il promis.