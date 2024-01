Mobilisation des agriculteurs : des "actions" annoncées le 25 janvier

Le 2e syndicat agricole française, la Coordination rurale, prévoit d'organiser des "actions un peu partout en France", le 25 janvier prochain. Ces actions visent à dénoncer le "manque de considération" des politiques françaises et européennes envers le monde agricole. Des opérations de "bâchage de radars" routiers sont notamment prévues.

La mobilisation des agriculteurs ne risque pas de se calmer. La Coordination rurale, deuxième syndicat agricole français, a annoncé vouloir organiser des "actions un peu partout en France" jeudi 25 janvier pour dénoncer le "manque de considération" des politiques françaises et européennes envers le monde agricole.

"Si on n'a pas un réveil des politiques et une révolte des agriculteurs, la fin de l'agriculture va s'amplifier", affirme à l'AFP la présidente de ce syndicat, Véronique Le Floc'h. Du côté de la FNSEA, principal syndicat du secteur, aucun appel à manifester n'était passé ou soutenu jusque-là.

"Bâchages de radars", actions "spectaculaires"...

Souvent présentée comme étant à la droite du syndicat majoritaire, la Coordination rurale dénonce "les incohérences de la politique française qui ne nous défend pas" et une Union européenne à la fois "ultra-libérale avec les accords de libre-échange et ultra-écolo". Mentionnant la possible intégration de l'Ukraine à l'UE, Véronique Le Floc'h, par ailleurs productrice laitière, affirme que "l'UE veut tuer l'agriculture de l'Ouest pour la délocaliser à l'Est".

Parmi les actions prévues, la présidente du syndicat a évoqué des opérations de "bâchage de radars" routiers pour dénoncer "la suradministration" mais espère aussi des actions "plus spectaculaires parce que les agriculteurs n'en peuvent plus". Des eurodéputés et des responsables de la Commission européenne, seront également interpellés par le syndicat, le 24 janvier, à Bruxelles.

Selon Véronique Le Floc'h, on se dirige "vers un mouvement où tout le monde serait impliqué, style les Gilets jaunes". "Je suis appelée par [les secteurs de] la pêche, les travaux publics, le bâtiment, tout le monde a le même sentiment", estime-t-elle.

En Allemagne, en Roumanie, en Pologne, les manifestations d'agriculteurs se multiplient depuis quelques semaines. En France, la colère s'exprime aussi, à quelques semaines du Salon de l'agriculture, qui doit débuter le 24 février prochain. Vendredi, la circulation sur l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne a été bloquée par des agriculteurs en Haute-Garonne. Mardi, dans la même région, des centaines de tracteurs et de camions agricoles de plusieurs départements avaient convergé à Toulouse pour dénoncer la hausse des charges, des normes jugées excessives ou encore le manque de considération.