Un déficit de près de 50 millions d'euros : à son tour, la Croix-Rouge appelle à l'aide

"Nous appelons solennellement à la générosité des entreprises et des pouvoirs publics pour nous aider à passer cette année particulière", a indiqué la directrice générale de l'association. Elle disposait l'an dernier d'un budget de fonctionnement de 1,7 milliard d'euros, dont 1,5 milliard consacrés à la gestion de plus de 600 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Environ 200 millions d'euros sont dédiés à l'action sociale menée par ses bénévoles, comme les dispositifs d'aide alimentaire. La moitié de la somme provient de dons et l'autre moitié est issue des activités qui génèrent des revenus (formation, service de poste de secours lors d'événements).