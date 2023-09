Aide alimentaire : le gouvernement dit mobiliser 156 millions d'euros pour les associations

Face aux associations en crise, le gouvernement assure être mobilisé. L'exécutif a indiqué mardi avoir mobilisé, pour 2023, 156 millions d'euros pour les associations au titre de l'aide alimentaire.

"L'inflation touche d'abord les plus fragiles, les familles modestes, les étudiants, les personnes âgées et nos enfants. Nous sommes à leurs côtés pour lutter contre la précarité et aider les associations qui les soutiennent chaque jour", indique la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, dans un communiqué. "156 millions d'euros sont ainsi consacrés à l'aide alimentaire en 2023, soit plus qu'un doublement en trois ans, pour soutenir tous les Français qui en ont besoin."