La plateforme Airbnb a-t-elle annoncé un confinement à venir le 6 juin ?

Selon des publications, Airbnb anticipe un nouveau confinement à compter du 6 juin. Une interprétation trompeuse de sa nouvelle politique en matière d’annulation.

"Est-ce qu'Airbnb sait quelque chose ?" Voici une question posée sur les réseaux sociaux et sur laquelle on peut tomber par hasard. Selon des publications sur X, ou bien des vidéos sur TikTok, la plateforme de réservations des logements de particuliers a déjà prévu le ou les prochains confinements à venir.

"AirBnB s’attend à ce que des actions gouvernementales et des confinements à grande échelle commencent le 6 juin 2024, selon un e-mail récemment obtenu", d’après un tweet en anglais. Sur TikTok, une vidéo revenant sur ce mail de la plateforme incite même "les gens à se réveiller".

Une politique d'annulation plus large

Mais toutes ces publications sont alarmistes et manipulent l’opinion, puisque Airbnb n’a jamais annoncé la date du prochain confinement. Le 7 avril dernier, un mail a bien été envoyé par la plateforme (voir photo) à l’ensemble de sa communauté pour l’avertir de changements à venir dans son règlement, portant sur les annulations et les remboursements en cas d’aléas. Dans ce mail, Airbnb annonce mettre à jour sa "politique sur les circonstances atténuantes" et la renommer "politique sur les événements perturbateurs majeurs" pour plus de lisibilité.

Le 7 avril, la plateforme a envoyé un mail à l'ensemble de ses clients pour les avertir de changements liés aux possibilités d'annulation de leurs réservations. - DR

La plateforme indique que dès le 6 juin prochain, de nouvelles règles s’appliqueront aux voyageurs en cas d’aléas climatiques : "Désormais, le contrat s'appliquera explicitement aux événements météorologiques prévisibles, comme un ouragan pendant la saison des ouragans, qui entraînent la survenance d'un autre événement couvert, comme une restriction de voyage imposée par le gouvernement ou une panne à grande échelle des services publics essentiels. Cela signifie que les hôtes dont les réservations sont éligibles peuvent annuler et être remboursés, et que les hôtes peuvent annuler sans frais ni conséquences".

Et d’illustrer avec un cas hypothétique d’ouragan en Floride, où dans ce cas, "les clients dont les réservations sont concernées ont droit à un remboursement". Jusqu’ici, les frais des voyageurs n’étaient pas couverts en cas d’imprévus météorologiques les empêchant de voyager. Une communication sur le sujet est également visible sur le site de l’entreprise. Par ailleurs, Airbnb a démenti formellement ces allégations à nos confrères de Reuters.

