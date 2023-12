7 Français sur 10 jugent "acceptable" de faire goûter de l'alcool aux mineurs pendant les fêtes

Selon un sondage, 70% des Français juge "acceptable" de faire goûter de l'alcool aux mineurs pendant les fêtes. Pour 30% d’entre eux, il n'y a pas de problème concernant les moins de 15 ans. La Ligue contre le cancer dénonce cette perception de l’alcool dans la société et les familles.

C'est une tradition familiale qui semble avoir la vie dure lors des fêtes de fin d’année. 70% des Français ne voient aucun inconvénient à laisser des mineurs consommer des boissons alcoolisées à cette occasion, selon un sondage OpinionWay commandé par la Ligue contre le cancer, et publié ce lundi 18 décembre. Cela vaut notamment pour 71% des parents d'enfants de moins de 18 ans, qui jugent "acceptable" de consommer de l'alcool avant la majorité.

Ces derniers sont 66% à penser la même chose pour les moins de 17 ans, 47% pour les mineurs de moins de 16 ans. "Les fêtes de fin d’année sont même le bon moment pour faire goûter de l’alcool aux enfants pour la première fois pour près d’un tiers des Français (32%)", poursuit le sondage, s'agissant des mineurs de moins de 15 ans.

Le cidre en tête des alcools "acceptables" pour les mineurs

Il ressort aussi de cette étude que les "Français déclarent avoir goûté de l’alcool pour la première fois encore plus jeunes que l’âge qu’ils considèrent aujourd’hui comme acceptable, explique Daniel Nizri, président de la Ligue contre le cancer, sans toutefois préciser l'âge en question.

À noter que l'enquête s'est également penchée sur les types d'alcool que les Français, et notamment les parents de mineurs, jugent acceptables selon l'âge de l'enfant. Le cidre arrive en tête de liste concernant les moins 15 ans pour 27% des Français (et 28% des parents), suivi par la bière entre 15 et 16 ans (35% des Français, 37% des parents), le vin entre 15 et 16 ans (26% des Français, 25% des parents), le champagne entre 15 et 16 ans (35% des Français et des parents), et les alcools forts entre 17 et 18 ans (36% des Français, 44% des parents).

Le cerveau des jeunes est "plus vulnérable"

Or, "le cerveau de l’adolescent, à cause de son processus de maturation inachevé, est plus particulièrement vulnérable aux substances psychoactives (dont l’alcool)", souligne le communiqué, ajoutant que les neurosciences estiment "que le cerveau devient adulte aux alentours de 25 ans".

"Les paradoxes des messages de prévention et des messages envoyés par les pouvoirs publics qui n’agissent souvent qu’avec modération, ont une conséquence très claire : si les Français, et tout particulièrement les parents, sont conscients de la nécessité de réduire la consommation d’alcool et de l’interdire pour les plus jeunes, ils banalisent souvent leur propre consommation et celle de leurs enfants", dénonce encore Daniel Nizri.

La consommation d'alcool jugée "essentielle" lors des fêtes

Dans ce contexte, l'association déplore une perception trop naïve des effets de l'alcool dans la société, et sa place trop festive dans les familles. À titre de repère, le sondage révèle que près de 4 Français sur 10 (39%) jugent la consommation d'alcool comme "essentielle" lors des fêtes de fin d'année. Une proportion qui grimpe à 46% chez les cadres et les couples sans enfant, et à 43% chez les retraités.

Pourtant, outre le risque d’addiction, l’alcool est également assimilé à un risque accru de développer une forme de cancer, à commencer par ceux de la bouche, de la gorge, du larynx, de l'œsophage, de l'estomac, du foie, du sein ou encore du colon. "L’éthanol contenu dans l’alcool se transforme en métabolites toxiques carcinogéniques qui agressent les cellules et en particulier l’ADN, favorisant ainsi le développement du cancer", explique la Ligue contre le cancer. Il s'agirait même du deuxième facteur de risque évitable de cancers avec 28.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.

En 2021, 22% des Français dépassaient les seuils limites de consommation recommandée, tandis que 86% de jeunes déclaraient avoir consommé de l’alcool avant l’âge de 17 ans.