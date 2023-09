Sur la route, l’ivresse coûte cher quoi qu’il arrive

Les publicités du gouvernement se succèdent pour avertir les conducteurs : "Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas." Conduire avec plus de 0,5 gramme d’alcool peut mener à de lourdes amendes, un retrait immédiat pour une durée plus ou moins longue du permis, voire à une peine d’emprisonnement. Pour rappel, dès 0,5 g d’alcool par litre de sang, le risque d’accident mortel est multiplié par 2. Et à 0,8 g/l, ce risque est multiplié par 10. La Cour de cassation ajoute que conduire en état d’ivresse entre dans ce périmètre de sanction.

Un automobiliste conteste sa condamnation à un emprisonnement avec sursis pour conduite en état d’ivresse. "La loi réprime seulement le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste, ce qui n’est pas la description précise d’un comportement interdit. Cela ne répond pas aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté, de prévisibilité et de sécurité juridiques", observe l’automobiliste.

Le principe de légalité des délits et des peines indique que nul ne peut être puni que pour des actes interdits et par des peines expressément prévues. "Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi", indique à ce sujet le Code pénal, dans ses principes généraux.