Le château de Versailles évacué ce vendredi pour "raisons de sécurité", la cinquième fois en six jours

Pour rappel, le château a été évacué une première fois samedi après-midi puis mardi ainsi que mercredi et jeudi, après des alertes à la bombe, alors que le niveau d'alerte avait été relevé en France après l'assassinat d'un professeur dans un lycée d'Arras vendredi. Le lendemain, la France a été placée en situation d'"urgence attentat", le niveau le plus élevé du dispositif de vigilance et de protection Vigipirate.