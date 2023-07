Alerte aux baïnes dans le Sud-Ouest de la France, la baignade déconseillée jusqu'à dimanche

"Les journées de vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2023 sont classées à risque maximal pour les courants de baïnes sur le littoral dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime", indique le communiqué publié par le préfet. Les pratiquants d'activités nautiques, très développées dans la zone, sont par ailleurs invités à faire preuve de la plus grande vigilance.