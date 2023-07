Alerte aux baïnes : "Risque maximal" sur le littoral aquitain

Si vous avez prévu de vous baigner sur le littoral de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes ou des Pyrénées-Atlantiques ce week-end, prudence ! Les autorités locales ont émis un bulletin d’alerte "maximale" pour la baignade du 15 au 16 juillet, en raison de la formation de baïne.

"La baignade est fortement déconseillée. Les baigneurs et pratiquants d’une activité nautique sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence", met en garde la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, dans un communiqué diffusé ce vendredi 14 juillet sur le réseau social Twitter.