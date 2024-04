Alerte aux baïnes : "risque maximal" sur tout le littoral de Nouvelle Aquitaine

Samedi 13 avril sera une journée d'"alerte maximale" pour le risque de formation de baïnes sur le littoral de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors que les températures devraient avoisiner les 30 degrés dans le Sud-Ouest, il faudra redoubler de vigilance sur les plages.

Ce week-end aura des airs d'été dans le Sud-Ouest, puisque le mercure devrait dépasser les 30 degrés selon Météo-France. Toutefois, il faudra vigilant en Nouvelle-Aquitaine puisque les autorités ont alerté sur une "alerte maximale" pour le risque de formation de baïnes, sources de courants marins dangereux pour les baigneurs.

Le danger concerne toutes les plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde ainsi que de la Charente-Maritime. Comme indiqué par exemple sur le compte X de la Préfecture des Landes, il faudra appeler "à la prudence sur le littoral landais samedi 13 avril. Pour votre sécurité, baignez-vous entre les drapeaux des zones surveillés".

C'est via un communiqué de presse qu'Étienne Guyot, préfet de la région "appelle les personnes qui fréquentent les plages à la plus grande vigilance". Il est par ailleurs indiqué : "Les plages de Nouvelle-Aquitaine sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Aujourd'hui, ces courants sont particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large".

"Les baigneurs et pratiquants d'une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence, alors que les postes de surveillance des plages ne sont pas encore tous ouverts, la plupart ouvrant progressivement à partir de fin avril", précise le communiqué.

Pour rappel, les baïnes sont des sortes de piscines naturelles qui se forment entre la plage et un banc de sable, ce qui donne lieu à de très fort courant au moment où elle se vident. Les nageurs sont donc pris au piège et emportés par ce phénomène.