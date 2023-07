Risque maximal de baïnes dans le Sud-Ouest : la baignade "fortement déconseillée"

Baignade "fortement déconseillée" sur la façade atlantique. En raison d'un risque de baïnes "très élevé" dimanche et lundi sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de Gironde et de Charente-Maritime, la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine appelle à "la plus grande vigilance".

"Les baigneurs et pratiquants d'une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence", martèle la préfecture dans un communiqué. "Ces courants sont particulièrement forts et peuvent facilement vous entraîner vers le large."