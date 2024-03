Vigipirate : ce que le niveau "urgence attentat" change dans votre quotidien

Le plan Vigipirate a été relevé lundi à son plus haut niveau, dans le contexte de l'attaque qui a touché un théâtre de Moscou vendredi 22 mars. Pour la première fois, la mesure est prise alors qu'il n'y a pas eu d'attentat sur le sol français. À quels changements concrets doit-on s'attendre dans notre quotidien ? On fait le point.

Ils montent la garde sans relâche. Actuellement, avec l'opération Sentinelle, 3000 soldats sont déployés sur le territoire. Ils pourront être jusqu'à 7000 avec le passage au niveau maximum d'alerte Vigipirate. La mission des militaires ne change pas : être visible pour dissuader, intervenir en cas d'attaque, mais aussi surveiller. "Ça va être une vigilance de tout ce qui est un peu anodin, des personnes suspectes... Dans les gares, c'est surtout des personnes qui vont laisser trainer des affaires, des sacs poubelle, des valises, des sacs à dos...", explique un militaire au micro de TF1. Les itinéraires et temps de patrouille doivent rester secrets. Mais la présence des militaires est continue.

TF1

Dimanche soir, le gouvernement a augmenté l'alerte Vigipirate : elle passe de sécurité renforcée et risque attentat à urgence attentat, son plus haut niveau, suite à l'attaque terroriste à Moscou. "Ce groupe particulier, qui est impliqué semble-t-il dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol", a expliqué Emmanuel Macron ce lundi. Conséquences : les contrôles devant les établissements scolaires sont renforcés. Cela pourrait être le cas pour tous les endroits recevant du public, comme les lieux de culte, les hôpitaux, les salles de concert.

Le plus haut niveau d'alerte renforce aussi, et c'est le plus important d'après les spécialistes, l'action des services antiterroristes. "Ça permet d'étendre notamment la juridiction d'intervention des services de renseignements. C'est en donnant davantage de moyens au service de renseignements et de police, et surtout d'enquête. C'est là où on a les résultats les plus efficaces de manière générale", explique Sarah Perret, maître de conférences à l'université catholique de Lille (Nord).

Cet état d'alerte pourrait durer. La dernière fois qu'il a été atteint, c'était après l'attentat au lycée d'Arras en octobre dernier. Il avait été maintenu trois mois.