Le Nutri-Score, un outil qui "ne tient pas compte des qualités nutritionnelles" des produits ?

L'algorithme derrière le Nutri-Score, apprend-on encore, a compté, lors de son développement par une équipe d’universitaires d’Oxford, sur les enseignements fournis par "de nombreuses études". Celles-ci ont permis de "justifier les éléments retenus dans l’algorithme qui sous-tend le calcul du Nutri-Score (compte tenu de leur impact potentiel sur la santé)", tout en limitant "par des études de sensibilité", leur nombre ainsi qu'une redondance entre les éléments. Les scientifiques le martèlent : "l’algorithme prend indirectement en compte beaucoup plus d’éléments que la seule liste affichée pour son calcul (notamment des vitamines et des minéraux, comme le calcium)".

Enfin, il convient de rappeler que le Nutri-Score n'est, pour l'heure, pas obligatoire, et que son utilisation par les acteurs du secteur agro-alimentaire ne vise pas à comparer des produits de nature très différente entre eux. "On n’hésite pas au moment de ses achats (ou de son repas) entre un fromage et du ketchup, ou entre un fromage et des nuggets de poulet", résument les membres de l'équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle, dirigée par la lauréate du prix Recherche 2019 de l'Inserm, Mathilde Touvier. Cette spécialiste, toujours prompt à expliquer le fonctionnement du Nutri-Score, estime que son intérêt premier est avant tout "de s’y retrouver en rayon" et "d’identifier facilement" parmi une gamme de produits similaires ceux qui présentent "la meilleure qualité nutritionnelle". Dans ses présentations, elle n'hésite ainsi pas à prendre en exemple les céréales consommées au petit-déjeuner, qui varient selon les marques et les produits de la note A à la note E.

Preuve que le Nutri-Score constitue un outil de santé publique, une étude relayée par l'Inserm a prouvé en 2020 que "la consommation d’aliments moins bien classés au moyen du Nutri-Score est associée à une mortalité accrue". Un argument avancé par les spécialistes de la nutrition pour réclamer que ce logo soit à l'avenir généralisé dans tous les rayons.