Les fruits et légumes vendus en Europe contiennent de plus en plus de résidus de pesticides dangereux

Ils devaient diminuer progressivement des étalages, mais il n'en serait rien : les résidus de pesticides chimiques sur les fruits cultivés dans l'Union européenne ont augmenté entre 2011 et 2019, alors que les États membres auraient dû en limiter l'utilisation au profit de produits de substitution, selon une étude de l'ONG PAN Europe publiée mardi. L'étude, basée sur l'analyse de quelque 97.000 échantillons de fruits frais, affirme que près d'un échantillon sur trois (29%) était contaminé par des traces de pesticides chimiques contre 18% en 2011.

Les fruits les plus contaminés sont les mûres (51% des échantillons), les pêches (45%), les fraises (38%), les cerises (35%) et les abricots (35%), sur les neuf années étudiées, selon cette ONG spécialisée. Dans son étude, elle assure que la moitié des échantillons de cerises étaient contaminés par des traces de pesticides en 2019 (contre 22% en 2011), plus du tiers (34% contre 16%) pour ceux des pommes, le fruit le plus produit sur le continent.

Pour les légumes, la contamination est plus faible, car ils sont moins sujets aux insectes et aux maladies : 13% des échantillons étaient concernés en 2019 (11% en 2011), les légumes les plus concernés étant le céleri, le céleri-rave et le chou kale (31%).