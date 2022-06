NutriScore : de meilleures notes pour le lait non bio par rapport au bio ?

Dans un message adressé à ses abonnés, le député écologiste des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert a dénoncé le fonctionnement du NutriScore, devenu commun sur nombre d'emballages alimentaires. Non sans ironie, il a évoqué un "formidable algorithme", qui "permet de favoriser le lait conventionnel noté A face au lait bio noté B". Un résultat qui le laisse plus que perplexe. Pour appuyer son propos, il a partagé la photo de deux briques de lait, de la même marque et ayant pour seule différence le fait que l'une soit bio. On constate bien ici que le lait non bio affiche un meilleur score.