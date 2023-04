Alimentation : plus d'un milliard d'animaux sont-ils tués en France chaque année ?

L'influenceur, dans sa publication, cite comme source l'association L214, spécialisée dans la défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires. Celle-ci, via son site, indique en effet que dans l'Hexagone, plus d'un milliard d'animaux sont tués chaque année afin d'être consommés. Soit quotidiennement "3 millions d'animaux terrestres" et "200.000 animaux aquatiques".

Ce n'est pas L214 qui est à l'origine de ce décompte. En effet, l'association renvoie pour chaque espèce aux données détaillées fournies par l'Agreste, une source fiable puisqu'il s'agit du service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture. Les chiffres qui sont relayés proviennent d'un rapport sur la "Statistique agricole annuelle", et plus précisément de son édition 2021. L'institution note que ses services régionaux s'appuient pour leurs relevés sur "des résultats des enquêtes statistiques", sur des "informations rassemblées auprès de correspondants agricoles locaux, d'organismes professionnels et d'agriculteurs", mais aussi sur des "données administratives, par exemple les déclarations de demandes d’aides de la Politique agricole commune (PAC)".