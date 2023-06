Alimentation : pourquoi les nutriments sont essentiels pour votre chien ?

Toutes les vitamines nécessaires sont présentes en quantité adaptée dans une alimentation de qualité et chacune a un rôle précis dans l'organisme de votre chien : croissance osseuse et dentaire (vitamine A), développement cellulaire et bon fonctionnement des organes (vitamine B), métabolisation du fer (vitamine C), assimilation du calcium (vitamine D), prévention des maladies (vitamine E), coagulation sanguine (vitamine K).