Allemagne : le train illimité à prix cassé a-t-il permis de faire chuter de 10% le trafic automobile cet été ?

"Le billet à 9 euros a non seulement soulagé financièrement les citoyens, mais a également eu un effet clairement positif sur le climat", assurait fin août le président de la VDV. "Tous les acteurs responsables doivent désormais se prononcer rapidement sur la poursuite et le développement ultérieur d'une telle offre. Si nous prenons au sérieux l'évolution des modes de transport et le changement climatique, nous devons agir maintenant", a-t-il ajouté.

Il semblerait que cet appel ait été entendu : si un billet à 9 euros donnant accès à tous les transports en commun se révèle trop coûteux pour l'État et les collectivités, le gouvernement et les régions ont trouvé un accord ces derniers jours. Ils ont acté la mise en place d’un forfait mensuel de 49 euros donnant accès aux bus, ainsi qu'à tous les trains régionaux d’Allemagne, exception faite des grandes lignes. "C’est la plus grande réforme de l’histoire des transports publics" dans le pays, s’est réjoui le ministre libéral-démocrate des Finances, Christian Lindner. 1,5 milliard d’euros a été réservé à ces fins sur le budget fédéral, un montant identique à celui qui sera apporté par les collectivités locales.

En résumé, il est donc exact que le billet à 9 euros lancé en Allemagne durant les mois d'été a eu un impact notable sur l'environnement, via une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, l'impact sur la circulation n'a pas été aussi massif que l'a suggéré la députée PS Valérie Rabault. Cette initiative, très populaire outre-Rhin, a poussé les responsables politiques à renouveler le dispositif, en l'adaptant pour qu'il soit moins coûteux pour les finances publiques.