Allemagne : les femmes autorisées à se baigner seins nus dans les piscines de Göttingen

Incroyable, mais vrai. Göttingen, une ville allemande située entre Bonn et Berlin, a pris une décision qui fait parler ce jeudi 28 avril. La municipalité va devenir la première dans le pays à autoriser les femmes à être seins nus dans ses piscines. Le but ? Obtenir plus d'égalité entre les sexes. Cette mesure entrera en vigueur à partir de ce dimanche 1er mai, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août, exclusivement les week-ends. Cette annonce permet à la ville de devenir précurseure, concernant le débat sur l'égalité de traitement entre les sexes.

Cette autorisation a été mise en place à la suite d'un incident survenu à l'automne 2021, dans une des piscines de la ville. Selon les informations de l'AFP, un agent avait demandé à un baigneur, qu'il considérait comme étant une femme, de se recouvrir le torse. Cependant, cette personne avait refusé, s'identifiant au genre masculin. Elle a alors été interdite d'accès à l'établissement.