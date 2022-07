Allocation adultes handicapés : le gouvernement va modifier le mode de calcul

Créée en 1975, l'AAH est destinée à compenser l'incapacité de travailler. D'un montant maximal de 904 euros mensuels, elle est versée sur critères médicaux et sociaux et compte aujourd'hui plus de 1,2 million de bénéficiaires, dont 270.000 en couple. Chaque année, environ 11 milliards d'euros sont alloués.