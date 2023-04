Allocation rentrée scolaire : l'aide augmente en 2023, voici les nouveaux montants

C'est une nouvelle qui tombe à point nommé alors que l'inflation a rebondi à 5,9% sur un an en avril en France. L'allocation de rentrée scolaire (ARS), versée aux familles ayant au moins un enfant entre 6 et 18 ans, sous conditions de ressources, vient d'être augmentée de 1,5% en moyenne, soit près de six euros. Officielle depuis le 1er avril dernier, l'annonce de la direction de l'information légale et administrative concerne près de trois millions de foyers, et concourt à l'achat de fournitures, matériel et vêtements, pour la scolarité des enfants.